نتائج "مثيرة ومفاجئة" في بطولة أندية العراق للسيدات للكرة الطائرة

شفق نيوز/ حققت ثلاثة فرق للكرة الطائرة الفوز، يوم الخميس، ضمن منافسات اليوم الختامي لدوري المجموعات لبطولة أندية العراق للسيدات للكرة الطائرة التي تستضيفها قاعة التربية الرياضية في السليمانية.

وفي أولى مواجهات دوري السيدات حقق فريق سيدات طق طق انتصاراً مثيراً وصعباً على حساب فريق سيدات أمانة بغداد بثلاث أشواط لشوطين، وبواقع (16-25) (25-23) (25-21) (25-27) (15-8).

وفي ثاني مواجهات اليوم من دوري السيدات؛ فجّر فريق سيدات أفروديت المفاجأة بانتصاره على المتصدر سيدات دربندخان بثلاث أشواط نظيفة بواقع (25-18) (25-23) (25-21) ويبلغان معاً دور نصف النهائي.

وفي ثالث مباريات اليوم؛ حقق فريق سيدات قره قوش فوزاً معنوياً على فريق سيدات سيروان حلبجة بثلاث أشواط نظيفة بواقع (25-3) (25-7) (25-11).