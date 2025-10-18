نتائج مثيرة في دور الـ32 من كأس العراق

شفق نيوز- بغداد

جرت، عصر اليوم السبت، 5 مواجهات ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العراق لكرة القدم.

شهدت الجولة مباريات ونتائج مثيرة أسفرت عن تأهل عدة فرق إلى الدور الـ16 من البطولة، حيث حجز فريق أربيل مقعده في الدور المقبل بعد فوزه على ضيفه فريق الجيش 2-1.

وتغلب فريق الحدود على مضيفه فريق البيشمركة بنتيجة 3-1 ليتأهل الحدود إلى دور الـ16، فيما تأهل كذلك فريق الرمادي إلى الدور المقبل بعد فوزه على ضيفه فريق الجولان بنتيجة 1-0.

بينما خطف البحري بطاقة التأهل للدور المقبل بعد تغلبه على ضيفه فريق ميسان بنتيجة 1-0، في حين تغلب فريق كربلاء على فريق الصناعات الكهربائية 3-0 لعدم حضور الأخير.