نتائج مثيرة في انطلاق دوري الكرة الطائرة العراقي الممتاز

شفق نيوز- بغداد/ محافظات

انطلقت في بغداد وعدد من المحافظات، يوم الثلاثاء، مباريات دوري الكرة الطائرة العراقي الممتاز للموسم 2025-2026.

وفي افتتاح مباريات المجموعة الثالثة، دافع حامل اللقب مصافي الشمال عن لقبه بتحقيق انتصار ثمين على حساب مصافي الوسط بثلاثة أشواط نظيفة بواقع: 25-20، 25-19، 25-20.

إلى ذلك حقق البيشمركة الفوز على هيت بثلاثة أشواط دون رد كانت على النحو الآتي: 11-25، 17-25، 16-25.

فيما نجح الدغارة في اختبار الكوفة وتفوق عليه بثلاثة أشواط دون مقابل وكانت نتيجة الأشواط كما يلي: 16-25، 19-25، 25-20.

وفاز فريق أربيل على الحبانية بثلاثة أشواط دون مقابل وكانت الأشواط: 12-25، 13-25، 25-27.

وحقق غاز الجنوب فوزاً مهماً على سولاف بثلاثة أشواط لواحد ليتصدر المجموعة الأولى، وكانت نتيجة الأشواط: 18-25، 25-21، 20-25، 19-25.

وفي مباراة كبيرة لحساب المجموعة الثانية عبر فريق نينوى فريق الأهوار بثلاثة أشواط لاثنين كانت على النحو الآتي: 25-23، 16-25، 17-25، 25-19، 8-15.

وضمن المجموعة الثالثة فاز أصحاب الأرض فريق الصناعة على حساب ضيفه النعمانية بثلاثة أشواط لواحد بواقع: 25-22، 21-25، 25-19، 25-21.

في مباراة ماراثونية لحساب المجموعة الأولى تغلب فريق المقدادية على فريق حديثة بثلاثة أشواط لاثنين كانت على النحو الآتي: 25-21، 25-20، 17-25، 14-25، 14-16.