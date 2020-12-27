نتائج مثيرة بدوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ ضيفت قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية ببغداد، الأحد، أربع مباريات ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري كرة السلة الممتاز.

ففي المباراة الاولى فاز فريق الكهرباء على فريق نادي نفط البصرة بنتيجة 81 - 87 نقطة.

وفاز فريق نادي الحشد الشعبي في المباراة الثانية على فريق نادي غاز الشمال بنتيجة 103 - 72 نقطة، وفي المباراة الثالثة فاز فريق نادي الخطوط الجوية على فريق نادي نفط الشمال بفارق نقطتين وبنتيجة 72 - 70 نقطة، اما اللقاء الاخير الذي جمع نادي الاعظمية مع نادي التضامن النجفي، انتهى بفوز فريق التضامن بنتيجة 81 - 71 نقطة.