نتائج متأخرة لسباحي العراق في بطولة العالم بسنغافورة

شفق نيوز- سنغافورة

أنهى المنتخب العراقي للسباحة، يوم الأربعاء، مشاركته في بطولة العالم للألعاب المائية في سنغافورة بنتائج متأخرة.

وجاء السباح العراقي محمد صادق الخالدي، بالمركز 66 في سباق 50 متر صدر، والمركز 60 في سباق 100 متر صدر.

بينما حلّ السباح العراقي أحمد المطيري، بالمركز 83 في سباق 100 متر سباحة حرة في الترتيب العام، وسينافس أيضاً في سباق 50 متر حرة في الساعات المقبلة خلال البطولة.

وكان السباح العراقي محمد صادق قد تمكن من تحطيم الرقم القياسي لفعالية 50 متر صدر، مسجلاً زمناً قدره 30.16 ثانية، متجاوزاً الرقم السابق البالغ 30.48 ثانية، والمسجل باسم السباح العراقي أمير عدنان والذي صمد لسنوات طويلة حتى تم كسره.