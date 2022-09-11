نتائج متميزة لمنتخب العراق للكيوكوشنكاي في بطولة العرب

شفق نيوز/ تمكن منتخب العراق للكيوكوشنكاي، يوم الأحد، من الفوز بأوسمة ذهبية وفضية ونحاسية في بطولة العرب المقامة بلبنان.

وقال لاعب المنتخب مصطفى محمد وهيب بوزن 75كغم، في اتصال هاتفي مع وكالة شفق نيوز، انه فاز بالوسام الفضية وتوج للمرة الثالثة بالمركز الثاني في البطولة العربية ويسعى لتحقيق نتائج افضل للعراق في البطولات المقبلة.

واضاف ان زميله منتظر فاضل حقق الذهبية في الوزن تحت 70كغم، بينما حصل كرار فرج على فضية البطولة بنفس الوزن، فيما حصل كل من صادق عبد الحميد، وعباس عبد الوهاب، وفهد علي حسين، وكرار علي محمد، ونجم الدين سمير، وعبد الرؤوف غانم، وحيدر صباح نورالدين، ومصطفى محمد هادي، على أوسمة نحاسية.

وبين ان البطولة ما زالت متواصلة في لبنان بمشاركة 13 دولة عربية بمختلف الاوزان.