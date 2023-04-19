نتائج متميزة للعراق بأول أيام بطولة تركيا الدولية الثانية للتنس الأرضي

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي للتنس الأرضي على الكراسي، يوم الأربعاء، نتائج متميزة في منافسات بطولة تركيا الدولية "اناتوليا" الثانية للعبة.

وانطلقت منافسات البطولة صباح اليوم في مدينة انطاليا التركية وتستمر لأربعة أيام.

وقال رئيس اتحاد التنس البارالمبي ماجد العكيلي، لوكالة شفق نيوز، ان "البطولة انطلقت بمشاركة عدة منتخبات اسيوية واوروبية، واستهل لاعبونا منافسات البطولة بتحقيق نتائج جيدة ضمن مباريات الدور الاول".

وبين "فاز لاعبونا حسين حامد على منافسه التركي، كما تغلب نصر مهدي على خصمه الروسي، وكذلك فعل لاعبنا محمد المهدي يوسف محققا فوزا ثمينا على منافسه الروسي، واختتم لاعبنا حسين خليل النتائج الجيدة بفوزه على خصمه التركي".

واضاف "وفي منافسات الزوجي، فاز الزوجي العراقي حسين حامد ونصر مهدي على الزوجي الروسي، كما حقق زملائهما محمد المهدي يوسف وحسين خليل فوزا رائعا على منافسيهما من بريطانيا وتركيا".

وتابع العكيلي "هذه النتائج الاولية تبشر بخير ونأمل ان يواصل لاعبونا عروضهم الجيدة وادائهم الفني الجيد لتعويض نتائج البطولة الاولى".

وختم قائلاً "نأمل ان يواصل لاعبونا النتائج الايجابية عبر مستوياتهم الفني المميزة بغية تحقيق انجازات تليق باتحادنا وباللجنة البارالمبية".