نتائج متفاوتة لمنتخبي الإناث والذكور العراقيين في بطولة "ديفز كاب" الدولية

شفق نيوز/ اختتمت يوم السبت، بطولة "ديفز كاب" الدولية في مدينة كولومبو السريلانكية، لفئة 14 سنة ذكور وإناث، إذ حقق العراق نتائج متفاوتة في المسابقة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتنس، سيف العكيلي، لوكالة شفق نيوز: "واجه المنتخب العراقي للسيدات، منتخبات تركمانستان والنيبال وعمان وغوام، وخسر في جميعها ليحل بالمركز الـ14".

وأضاف العكيلي، أن "منتخب الذكور، واجه منتخبي الفلبين وميانمار وخسر في المنافسات، ما أدى إلى هبوطه لمرحلة الخاسرين، للحصول على تصنيف المنتخبات، بينما واجه نظيره الإماراتي وتمكن من تحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة الأخرى لمواجهة منتخب عمان".

وتابع: "حقق منتخب الذكور الفوز في نهائي التصنيف على منتخب مكاو ليأتي بالمركز الـ15، من إجمالي 23 منتخباً مشاركا في البطولة"، لافتاً إلى أن "منافسات فئة 16 سنة ذكور وإناث، ستنطلق يوم غدٍ الأحد بمشاركة المنتخب العراقي أيضاً".