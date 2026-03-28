نتائج متباينة وانسحاب مثير في انطلاق دوري النخبة لكرة اليد

جرت، اليوم السبت، ثلاث مواجهات ضمن منافسات الدور الأول من المرحلة الثانية لدوري النخبة العراقي لكرة اليد للموسم 2025–2026، إذ أُقيمت جميع المباريات عند الساعة الثالثة عصراً.

وأسفرت النتائج عن فوز فريق الجيش على ضيفه بلدية البصرة بنتيجة (33–21)، في المباراة التي أُقيمت في قاعة نادي الجيش ببغداد.

كما فاز فريق ديالى على مضيفه الفتوة الموصلي بنتيجة (29–23)، في اللقاء الذي جرى في قاعة الفتوة بالموصل.

وفي مباراة ثالثة أُقيمت في السليمانية بين كربلاء ومضيفه فريق السليمانية، انسحب فريق كربلاء في منتصف الشوط الثاني احتجاجاً على أحد قرارات التحكيم.

بدوره، قال عضو المكتب الإعلامي لاتحاد كرة اليد، حسام عبد الرضا، لوكالة شفق نيوز، إن فريق كربلاء انسحب من المباراة بعد مرور شوط ونصف، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم السليمانية (23–16).

وأضاف أن "الانسحاب جاء احتجاجاً على أحد قرارات حكام اللقاء، التي يرى النادي أنها كانت خاطئة"، مشيراً إلى أن "لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد بصدد إصدار قرارها بشأن انسحاب كربلاء".