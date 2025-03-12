نتائج مباريات دوري الكرة الممتاز والمحترفين للصالات

شفق نيوز/ انتهت مباراتين كرويتين بالتعادل، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 19 لمنافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، فيما حققت أربعة فرق الفوز على منافسيها في دوري كرة الصالات.

وتعادل فريق نفط الوسط في المباراة الأولى مع ضيفه فريق الرمادي سلباً من دون أهداف، كما تعادل فريق البحري مع ضيفه ميسان إيجابياً بنتيجة 1-1، في الدوري الممتاز.

وفي دوري المحترفين لكرة الصالات، الجولة 27، فاز فريق نفط البصرة على الدفاع الجوي بنتيجة 5-2، كما تغلب آليات الشرطة على الشباب البصري بنتيجة 3-0، وتخطى أمانة بغداد فريق بلدية البصرة بنتيجة 3-2، وأيضاً فاز الموارد المائية على الحشد الشعبي بنتيجة 3-1.