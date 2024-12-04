نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات

شفق نيوز/ حقق فريق الشرطة فوزاً مثيراً على نظيره فريق دجلة الجامعة، كما فاز الحشد الشعبي على الجيش، فيما تعادل فريقا نفط البصرة ونفط الجنوب، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 11 لدوري المحترفين العراقي لكرة الصالات.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة وقلباً للنتيجة لصالح الشرطة بعد أن كان متأخراً بهدف.

وتقدم دجلة الجامعة في بدأت المباراة بعد أن استغل دجلة الجامعة إحدى الفرص ليفتتح التسجيل، إلا أن فريق الشرطة استعاد توازنه، وسيطر على مجريات اللقاء بعد أداء جماعي مميز وتألق لاعبيه.

وجاء هدف التعادل للشرطة عن طريق اللاعب حيدر رعد، الذي أعاد الروح لفريقه، وفي الوقت القاتل تمكن حسين علي من حسم المباراة بتسديدة صاروخية سكنت سقف المرمى ليخطف النقاط الثلاث لفريقه من وصيف الترتيب، وتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.

وبهذا الانتصار، تربع فريق الشرطة على صدارة الترتيب برصيد 28 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة مع بلدية البصرة، وسيلاقي في الجولة المقبلة فريق نفط الوسط يوم الاثنين المقبل.

وضمن المنافسات فاز فريق الحشد الشعبي على فريق الجيش بنتيجة 2-1.

كما تعادل فريق نفط البصرة مع ضيفه فريق نفط الجنوب بنتيجة 2-2.