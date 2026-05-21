نتائج مباريات المرحلة الثانية من دوري المحترفين العراقي لكرة السلة

شفق نيوز- بغداد

جرت مساء الخميس، ست مباريات ضمن منافسات المرحلة الثانية من دوري المحترفين العراقي لكرة السلة.

واحتضنت زاخو مباريات الدور الأول من المرحلة الثانية للمجموعة الأولى، حيث جدد الدفاع الجوي تفوقه على غاز الشمال ليثبت زعامته في دوري المحترفين لكرة السلة، وذلك بعد تحقيقه فوزاً كبيراً على منافسه بنتيجة 113- 60 نقطة.

وبفارق نقطتين حقق نفط الشمال فوزاً صعباً على عمال نينوى بنتيجة 77-75 نقطة، بينما حقق فريق زاخو الانتصار على سابيس بنتيجة 68-58 نقطة.

واحتضنت قاعة نادي الأرمني ضمن المنافسات ذاتها مباريات الدور الأول من المرحلة الثانية للمجموعة الثانية.

وحقق فريق الحلة الفوز على الكهرباء بنتيجة 64-58 نقطة، فيما حقق نفط ميسان الانتصار على اليقظة بنتيجة 60-51 نقطة.

وأخيراً حقق فريق دجلة الجامعة الفوز على الحشد الشعبي بنتيجة 61-57 نقطة.