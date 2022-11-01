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نتائج مباريات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة الصالات

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-01T17:10:14+0000
نتائج مباريات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة الصالات

شفق نيوز/ جرت سبع مباريات كروية، يوم الثلاثاء، في افتتاح الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز لكرة الصالات للمَوسم 2022-2023.

وأسفرت مباراة فريق الجنوب ونظيره الشرقية عن فوز الأخير بخمسةِ أهدافٍ من دون مقابل، كما انتهت مباراة نفط البصرة وضيفه الحشد الشعبيّ بفوزِ الأول بسبعةِ أهدافٍ مقابل هدفٍ واحدٍ، في المُباراة التي جمعت الفريقين في قاعةِ نفط البصرة.

وفي مُباراةٍ أخرى، حققَ فريقُ الشرطة الفوزَ على نظيره آلياتِ الشرطة بثلاثةِ أهدافٍ مقابل هدفين، في المُباراة التي جرت في قاعةِ الشَباب.

وفي اللقاءِ الرابع، تقاسمَ فريقا المرور ونفط الوسط نقاط المَباراة التي جمعتهما في قاعةِ السيدية، وانتهت على وقعِ التعادل الإيجابي بنتيجة 4-4. 

وتغلبَ فريقُ مصافي الوسط على نظيره الظفر بأربعةِ أهدافٍ مقابل هدفين في المُباراةِ التي احتضنتها قاعةُ الشباب.

أما فريقُ بلدية البصرة فقد استطاعَ تحقيقَ الفوز على فريقِ الشَبابِ البصريّ بهدفٍ من دون ردّ، في المُواجهةِ التي جمعتهما في قاعةِ المعهد الفنيّ.

كما حققَ فريقُ غاز الجنوب فوزاً مُستحقاً على فريقِ الجيش، بعد أن تغلبَ عليه بستةِ أهدافٍ مقابل هدفٍ واحد.

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