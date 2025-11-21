نتائج مباريات الجولة الخامسة من دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات

شفق نيوز- بغداد

أقيمت اليوم الجمعة، مباريات الجولة الخامسة من دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات، في بغداد وعدد من المحافظات.

وأسفرت النتائج عن فوز فريق بلدية البصرة على فريق الجنوب بنتيجة 2-0، في حين حقق فريق أمانة بغداد فوزاً مهماً على فريق الشرطة بنتيجة 7-3.

أما مباراة فريق الشرقية مع فريق المصافي فقد انتهت بالتعادل 3-3، وكذلك تعادل فريق آليات الشرطة مع فريق غاز الجنوب بنتيجة 1-1.

وبدوره تمكن فريق نفط البصرة، من الفوز على فريق نفط الوسط بنتيجة 7-2، في حين انتهت مباراة فريق الدفاع الجوي مع فريق الشباب البصري بالتعادل 2-2.

وأخيراً فاز فريق دجلة الجامعة على فريق الجيش بنتيجة 4-0، وكذلك حقق فريق الكهرباء فوزاً صعباً على فريق ديالى بنتيجة 7-5.