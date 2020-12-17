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نتائج مباريات الجولة التاسعة.. فوز للكرخ وتعادل للديوانية والسماوة

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-17T13:18:49+0000
نتائج مباريات الجولة التاسعة.. فوز للكرخ وتعادل للديوانية والسماوة

شفق نيوز/ فاز فريق الكرخ الرياضي، يوم الخميس، على فريق اربيل بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري الكرة الممتاز.

ورفع الكرخ رصيده للنقطة الحادية عشر بالمركز العاشر وتجمد رصيد اربيل عند النقطة الثانية عشر بالمركز السابع.

وتعادل فريقا الطلبة ومضيفه السماوة بهدف لكل منهما بعد ان سجل السماوة اولا عن طريق  احمد عدنان في دقيقة 48 ، ليدرك لاعب الطلبه محمد جفال النتيجة بعد تسجيله التعادل في الدقيقة 66 طلبة.

ورفع الطلبة رصيده الى 14 نقطة للمركز الثالث، ورفع السماوة رصيده للنقطة السابعة بالمركز السابع عشر.

وفي اللقاء الثالث الذي جرى بملعب التاجي تعادل الحدود مع ضيفه الديوانية بهدف لكل منهما، وادرك فريق الديوانية التعادل قبل نهاية اللقاء بدقيقة ليفلت من خسارة اكيدة امام الحدود.

وارتفع رصيد الحدود للنقطة الثامنة بالمركز السادسة عشر، بينما رفع الديوانية رصيده للنقطة 11 بالمركز الحادي عشر.

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