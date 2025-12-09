نتائج قرعة كأس الملك الإسباني وموقف الكبار الأربعة

شفق نيوز- متابعة

أقيمت يوم الثلاثاء، قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026 والتي يُجريها الاتحاد الإسباني لكرة القدم في لاس روزاس دي مدريد.

وأسفرت نتائج القرعة عن وقوع حامل اللقب برشلونة في مواجهة سهلة أمام جوادالاخارا صاحب التصنيف الرابع على ملعب بيدرو إسكارتين، بينما سيحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على فريق تالافيرا صاحب نفس التصنيف بملعب إل برادو.

وسيواجه فريق أتلتيكو مدريد نظيره أتليتيكو بالياريس صاحب التصنيف الخامس على ملعب باليار، وسيواجه فريق أتلتيك بيلباو خصمه أورينسي صاحب نفس التصنيف على ملعب أو كوتو.

وتم استثناء قطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، من المشاركة في الدور الأول من كأس الملك، إلى جانب أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو حيث ابتعد الكبار عن الدور التمهيدي.

وتشهد هذه المرحلة مشاركة فرق برشلونة، ريال مدريد، أتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد في المنافسة، باعتبارها الفرق الأربعة المشاركة في كأس السوبر الإسباني 2025.

وفي دور الـ32 من كأس الملك، سيكون نظام المباريات عبارة عن مباراة واحدة وستقام على ملعب فريق الفئة الأدنى.