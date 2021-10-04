سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نتائج قرعة المرحلة الثانية لبطولة كأس العراق لكرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-04T11:13:24+0000
نتائج قرعة المرحلة الثانية لبطولة كأس العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ أجرت لجنةُ المسابقات في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، اليوم الاثنين، قرعة المرحلة الثانية من بطولة كأس العراق للموسم الكروي 2021-2022 في مقر الاتحاد، بحضور رئيس اللجنة حيدر عوفي وبقية الأعضاء.

وأبلغت لجنةُ المسابقات الأندية المشاركة في القرعة بضرورة تقديم كشوفاتها الرسمية قبل انطلاق الدور المقبل في السابع من الشهر الحالي كأقصى حد، وبخلافه ستُمنع الأندية من خوض مباريات بطولة كأس العراق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن القرعة  التي أجريت بحضور ممثلي الأندية، أسفرت عن المواجهات الآتية لأندية بغداد: حيفا يلتقي المرور، والحشد الشعبي يواجه الدفاع المدني، والصليخ بمواجهة فريق الحسين، والحدود يلاعب الصناعات الكهربائية، فيما سيكون فريق الجنسية والمصافي بوضع الانتظار .

أما قرعة المجموعة الجنوبية والفرات الأوسط، فسيواجه خلالها الشطرة فريق مدينة الشهداء، بينما سيلعب الناصرية أمام كربلاء، ويلتقي الدير من محافظة البصرة فريق البحري، فيما يواجه السماوة فريق عفك، فيما سيكون سوق الشيوخ بالانتظار، ويواجه ميسان فريق بابل، ويلتقي مصافي الجنوب نظيره المعقل، وفريق العراق يلاعب الكوفة والشامية يلاقي الصادق، فيما سيكون فريق المثنى بالانتظار.

فيما أسفرت قرعةُ المجموعة الشمالية والغربية عن لقاء يجمع دهوك مع الشرقاط، والعلم بمواجهة الرمادي، وفريق بابان يلتقي فريق المصلى، ويواجه بلدية الموصل نظيره فريق الصوفية، ويلتقي مصافي الشمال فريق البيشمركة، وفريق الأمواج الموصلي مع نفط الشمال، بينما يواجه الرياض فريق عنه، والدجيل  يلاقي نظيره غاز الشمال، فيما يلتقي شهربان فريق ديالى، ويواجه أعالي الفرات فريق الحويجة.

يشارُ إلى أن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس العراق ستنطلق في السابع من الشهر الحالي، حيث سيتأهل 12 فريقاً للمرحلة الثانية لمواجهة فرق الدوري الممتاز.

 

related

مسابقات اتحاد الكرة تحدد موعد الأدوار النهائية لدوري الرديف

Date: 2021-06-29 11:58:50
مسابقات اتحاد الكرة تحدد موعد الأدوار النهائية لدوري الرديف

لجنة التقييم في اتحاد الكرة تباشر عملها باجتماعين مع الحكام والمسابقات

Date: 2021-09-22 14:57:52
لجنة التقييم في اتحاد الكرة تباشر عملها باجتماعين مع الحكام والمسابقات

البرلمان يعلق على قانون رياضي ملزم التنفيذ ويحذر من تبعات عدم تطبيقه

Date: 2021-09-24 09:21:38
البرلمان يعلق على قانون رياضي ملزم التنفيذ ويحذر من تبعات عدم تطبيقه

اتحاد القدم العراقي يسمي مساعداً لكاتانيتش

Date: 2019-08-28 22:19:26
اتحاد القدم العراقي يسمي مساعداً لكاتانيتش

نهائي كأس العراق.. تحديد موعد مباراة الجوية مع الشرطة والزوراء أمام الكرخ

Date: 2021-06-06 11:27:57
نهائي كأس العراق.. تحديد موعد مباراة الجوية مع الشرطة والزوراء أمام الكرخ

"أمل كبير" بعودة الجماهير إلى مدرجات مباراة نهائي كأس العراق

Date: 2021-07-06 08:19:17
"أمل كبير" بعودة الجماهير إلى مدرجات مباراة نهائي كأس العراق

رئاسة الجمهورية تصدر عفوا عن عضوين باتحاد الكرة العراقية

Date: 2020-02-12 14:24:30
رئاسة الجمهورية تصدر عفوا عن عضوين باتحاد الكرة العراقية

الصناعة يتوج بطلاً لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم

Date: 2021-07-16 16:10:43
الصناعة يتوج بطلاً لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم