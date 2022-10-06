نتائج قرعة الجولة الأولى للدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ أجرى الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، قرعة انطلاق الجولة الاولى من المرحلة الاولى للدوري الممتاز للموسم 2022-2023، فيما تم استبدال اسم نادي الديوانية بالحرف "سين" بسبب التراخيص الآسيوية.

وجرت القرعة في فندق بابل وسط بغداد بحضور وزير الشباب والرياضة، رئيس اتحاد الكرة، عدنان درجال وأعضاء من الاتحاد وممثلي أندية الدوري الممتاز، وبمشاركة نجوم الكرة العراقية، كريم صدام، وكريم محمد علاوي، وحبيب جعفر، واسماعيل محمد، وحيدر عبد الامير.

وبحسب القرعة سيلتقي فريقا الزوراء والصناعة، ودهوك الذي عاد للدوري الممتاز يلاقي الشرطة، والكرخ مع زاخو، والحدود الذي عاد من دوري الدرجة الأولى إلى الممتاز سيلاقي الديوانية والذي لم يرد اسمه في القرعة وتم استبداله بالحرف "سين" لحين جواب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فيما إذا كان الفريق سيكون ضمن الدوري الممتاز أم يهبط للدرجة الأولى.

وسيلتقي نفط البصرة مع فريق نوروز، ونفط ميسان يواجه النفط، والقوة الجوية مع النجف، والكهرباء يلاقي نفط الوسط، والطلبة مع القاسم، وكربلاء الذي نجح بالصعود الى الدوري الممتاز سيلاقي اربيل.