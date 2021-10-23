نتائج ست مواجهات في الجولة الاولى المؤهلة للدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ جرت، اليوم السبت، ست مواجهات ضمن مباريات الجولة الاولى لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم المؤهل للدوري الممتاز للموسم 2021 -2022.

وتعادل في المباراة الاولى فريقا الشرقاط والجنسية بهدف واحد لكل منهما، كما تعادل كربلاء مع الحسين بذات النتيجة، وكذلك البحري مع الناصرية في النتيجة نفسها.

كما تعادل سلبياً فريقا غاز الشمال وبابل، فيما فاز فريق البيشمركة على السماوة باربعة أهداف دون رد، كما فاز الصناعات الكهربائبة على ديالى بهدف واحد دون رد.

وكانت نتائج افتتاح منافسات دوري الدرجة الاولى للموسم 2021 -2022 امس، اسفرت عن التعادل السلبي لفريقي العلم وميسان، وفوز دهوك على عفك بهدفين دون رد، وفوز الكوفة على الدفاع المدني بهدفين دون رد أيضاً، وفوز مصافي الجنوب على الرمادي بهدف واحد دون رد، في حين تعادل الحدود مع الصليخ بهدف لكل منهما وتعادل المرور مع سوق الشيوخ بذات النتيجة.