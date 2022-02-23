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نتائج ست مواجهات بدوري الدرجة الاولى لكرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-23T14:04:55+0000
نتائج ست مواجهات بدوري الدرجة الاولى لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت اليوم الاربعاء، ست مواجهات للدوري العراقي الدرجة الاولى بكرة القدم.

واسفرت نتائج المباريات عن  تعادل فريق نادي الكوفة وضيفه فريق دهوك ايجابياً بنتيجة  1 - 1 ،  وفوز فريق نادي الحدود على مضيفه فريق نادي المرور  بنتيجة 1-0.

كما فاز فريق نادي عفك على ضيفه فريق نادي ميسان بنتيجة 3 - 1 ، وتعادل فريق نادي الرمادي مع ضيفه فريق نادي الدفاع المدني ايجابياً بنتيجة 1 - 1 ، وفاز فريق نادي مصافي الجنوب على مضيفه فريق نادي سوق الشيوخ بنتيجة 4-2 ، وتعادل فريق نادي الجنسية مع ضيفه فريق نادي البحري ايجابياً بنتيجة  2-2 .

 

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