نتائج ختام مباريات التجمع الثاني من دور الثمانية لدوري الطائرة الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي البيشمركة من تحقيق الفوز على أربيل، يوم الثلاثاء، في ختام مباريات التجمع الثاني من دور الثمانية في الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة.

وتفوق البيشمركة بثلاثة أشواط لشوط واحد بواقع 16-25، و27-25، و26-24، و25-23.

كما اختتم غاز الجنوب مشواره في التجمع الثاني متصدراً للمسابقة إثر فوزه على مصافي الشمال بثلاثة اشواط دون رد كانت على النحو الآتي، 25-12، و25-17، و25-16.

وفي ختام التجمع الثاني من دور الثمانية حقق الشرطة الفوز على البحري بثلاثة أشواط لاثنين بواقع 28-26، و27-25، و23-25، و23-25، و15-7.

وبفوز معنوي اختتم الحبانية مشواره في التجمع الثاني بفوز على الجيش بثلاثة أشواط لاثنين وكانت نتيجة الاشواط كالتالي، 25-19، و25-22، و13-25، و20-25، و15-11.