نتائج ختام سباقات الدوري العراقي بالدراجات لأربع فئات

شفق نيوز/ اختتمت في محافظة السليمانية بطولة أندية العراق بالدراجات الهوائية التي استمرت لمدة خمسة أيام على طريقي دوكانيان وحلبجة، بمشاركة فئات المتقدمين، الشباب، الناشئين، والنساء.

وصرّح ساجد سليم، مدير إعلام الاتحاد العراقي للدراجات، لوكالة شفق نيوز، أن نادي كويا من أربيل توج بطلاً للدوري العراقي لفئة المتقدمين، فيما جاء نادي الحشد الشعبي في المركز الثاني، ونادي الصناعة في المركز الثالث.

وأضاف سليم أن منافسات فئة الشباب شهدت تتويج شباب الحدباء بالمركز الأول، بينما حلّ نادي الصناعة في المركز الثاني. وفي فئة الناشئين، حصل نادي دهوك على المركز الأول، وجاء نادي الحدود في المركز الثاني، فيما احتل الحدباء المركز الثالث.

وفي فئة النساء، أشار سليم إلى أن نادي ذي قار توج بطلاً للدوري، فيما جاء نادي الشباب في المركز الثاني، وكان المركز الثالث من نصيب نادي قلعة أربيل.