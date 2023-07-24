نتائج جيدة للسباحين العراقيين في بطولة العالم بمدينة فوكوكا اليابانية

2023-07-24T14:42:06+00:00

شفق نيوز/ حطم السباحون العراقيون في بطولة العالم الجارية بمدينة فوكوكا اليابانية، أرقاما عراقية دامت منذ عام 1985 . 

وتمكن السباح البطل الشاب عمر صاحب كاظم المشارك في بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في اليابان - فوكوكا من تحقيق رقم عراقي جديد في فعالية 100 م ظهر ( 01:03:15 -الكتروني ) وبذلك حطم الرقم العراقي بأسم السباح عبدالرضا محيبس صكر (01:03:47 - الكتروني) الذي دام 37 عاما منذ عام  1985.

كما تم تحقيق ارقام اخرى على الصعيد الشخصي للسباح العراقي حسين محمد جاسم، اذ تمكن من كسر رقمه الشخصي السابق في فعالية 200 م حرة وحقق ( 01:59:69 - الكتروني )  والذي كان رقمه السابق (02:03:45 - إلكتروني).

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