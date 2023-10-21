نتائج ثلاث مباريات بدوري السلة الممتاز اليوم

شفق نيوز/ انتهت ثلاث مباريات لكرة السلة بالفوز، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الممتاز للعبة التي جرت في قاعة الشعب المغلقة بالعاصمة بغداد.

وفاز نادي دجلة الجامعة على ضيفه الحشد الشعبي بنتيجة 94-60 نقطة، كما أنهى فريق نادي الشرطة مباراته بفوز مستحق على ضيفه فريق نادي زاخو بنتيجة 71-59 نقطة.

وكذلك تمكن نادي غاز الشمال من تحقيق الفوز على ضيفه نادي الحلة بنتيجة 85-83.

وكان الاتحاد العراقي لكرة السلة قد حدد موعد انطلاق بطولة كأس العراق في 17 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بين أندية الدرجة الأولى والثانية، في حين ستلعب الفرق التي تأهلت مع أندية الدوري الممتاز في الأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني/ يناير 2024.