نتائج انتخابات الاتحاد الفرعي للكرة العراقية في النجف

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي، السبت، عن نتائج انتخابات الاتحاد الفرعي في النجف التي اجريت اليوم.

وقالت الهيئة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "أجريت، صباح اليوم انتخابات الاتحاد الفرعي لكرة القدم لمحافظة النجف التي أقيمت في فندق ولاية علي، بحضور لجنة الانتخابات من قبل الهيئة التطبيعية، وكذلك ممثلا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

وأوضحت أن نتائج الانتخابات أسفرت عن فوز (علي جابر مطلب) بمنصب رئيس الاتحاد الفرعي لمحافظة النجف بالتزكية، وفوز (منتظر جهاد عبد الأمير ) بمنصب نائب الرئيس بالتزكية أيضاً.

وفاز كل من (محمد كريم وأسعد مهدي عبد الحسين) بمنصب العضوية، وفق البيان.