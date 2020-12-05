نتائج الدور الخامس لدوري اليد الممتاز: الشرطة في الصدارة وانسحاب البلدية

شفق نيوز/ جرت في مدينة السليمانية، يوم السبت، أربع مواجهات تضمنت انسحابا واحداً ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري كرة اليد الممتاز.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن منافسات اليوم أسفرت عن تعادل ديالى والفتوة 21-21 وفوز الجيش على الدغارة 12-32 وفوز القاسم على الكوت 23-26 وفوز كربلاء على فريق السليمانية بـ22-30.

وأضاف أن فريق البلدية انسحب من أمام فريق الشرطة واعتبر خاسرا بـ0-15 حسب لوائح لجنة المسابقات بالاتحاد العراقي لكرة اليد.

وأشار المراسل إلى أن الشرطة يتصدر ترتيب الفرق 15 نقاط بفارق الأهداف عن الجيش الذي يمتلك نفس النقاط لكن اقل من الشرطة بتسجيل الأهداف.