نتائج الجولة الثانية من دوري المحترفين لكرة الصالات

شفق نيوز- بغداد

انتهت أربع مباريات بالفوز وخامسة بالتعادل لكرة الصالات، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين للعبة.

وفاز فريق دجلة الجامعة على فريق الجنوب بنتيجة 7-3، وفي المباراة التي جرت على قاعة نادي دجلة في بغداد، كما تغلب الدفاع الجوي على ضيفه الكهرباء برباعية بيضاء في مواجهة بقاعة نادي الأعظمية وسط العاصمة.

وحقق فريق نفط البصرة الفوز على غاز الجنوب بنتيجة 2-0، في مباراة على قاعة نفط البصرة، وغاز فريق الشرطة على منافسه نفط الوسط بهدف واحد دون مقابل، في قاعة عبد كاظم في بغداد.

في حين تعادل فريقا الجيش والمصافي بنتيجة 2-2 على قاعة نادي الجيش المغلقة في بغداد.