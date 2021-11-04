نتائج الجولة الثامنة.. أربع مباريات بالدوري الممتاز

شفق نيوز/ انطلقت اليوم الخميس، منافسات الجولة الثامنة للدوري العراقي الممتاز بإقامة أربع مواجهات في الساعة الثانية و 45 دقيقة.

التقى في المباراة الاولى فريقا نادي امانة بغداد وضيفه الصناعة، وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1.

سجل امانة بغداد هدفه في الدقيقة 15 من الشوط الأول عن طريق يوسف رائد وسجل التعادل للصناعة جو كيكي في الدقيق 47.

وفي المباراة الثانية التي جمعت فريق نادي النفط بضيفه فريق نادي الديوانية ، انتهت بفوز النفط 1-0.

سجل فريق النفط هدفه في الدقيقة 18 عن طريق مروان حسين

بينما التقى في المباراة الثالثة فريق نادي الميناء بضيفه فريق نادي القاسم على ملعب الفيحاء انتهت بالتعادل الايجابي 2-2.

سجل أحمد تركي للقاسم في الدقيقة 36، وعادل الميناء النتيجة في الدقيقة 65 عن طريق سالم احمد في الدقيقة 65 ، وسجل الهدف الثاني للقاسم اللاعب علاء محيسن بالدقيقة 83 وفي الدقيقة الخامسة المحتسبة بدل الضائع سجل الميناء التعادل عن طريق أحمد يحيى.

أما اللقاء الرابع الذي جرى على ملعب احمد راضي بين فريق نادي الكرخ وضيفه فريق نادي سامراء ، انتهى بالتعادل 1-1.

سجل سامراء اولا عن طريق عبد الله ثامر وعادل الكرخ النتيجة عن طريق حسن عبد الكريم من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.