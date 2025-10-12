نتائج الجولة الثالثة للدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز– بغداد

أُقيمت، يوم الأحد، مباريات عدة في مختلف الملاعب العراقية ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، حيث سعت الفرق لتعزيز مواقعها في جدول الترتيب.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق الحدود على فريق ميسان بنتيجة 3-0، وفوز فريق مصافي الجنوب على فريق الاتصالات 2-0، وفوز فريق نفط البصرة على فريق الجيش 2-0، وفوز فريق الفهد على فريق الكاظمية 1-0.

وسجل التعادل فريق غاز الشمال مع الحشد الشعبي 1-1، بينما انتهت مباراة نادي الحسين ونفط الوسط بالتعادل السلبي دون أهداف.

وتستكمل الجولة يوم غدٍ الاثنين بإقامة مباراة واحدة تجمع بين الرمادي وضيفه البحري.