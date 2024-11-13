نائب أردني يعد لاعبي بلاده بـ7 آلاف دولار عن كل هدف في مرمى العراق

شفق نيوز/ أعلن النائب الأردني بدر الحراحشة، عن تقديمه هدية لكل لاعب أردني يحرز هدفاً في مباراته أمام منتخب العراق الشقيق، قدرها سبعة آلاف دولار.

وقال الحراحشة في تصريح تابعته وكالة شفق نيوز: "كل نشمي من منتخب الوطن يحرز هدفاً له هدية سبعة آلاف دولار تحفيزية في حال فوز منتخبنا".

وتمنى الحراحشة "فوز النشامى في مباراتهم غداً الخميس، ليدخلوا الفرح والسعادة إلى كل بيت أردني في هذا الوطن الغالي تحت قيادة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين".

ويلتقي المنتخب العراقي لكرة القدم نظيره الأردني عند السابعة والربع من مساء يوم غد الخميس، في المباراة التي تقام على ملعب جذع النخلة في البصرة.

وتأتي هذه المباراة في إطار منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية من تصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.