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نائب: خليجي 25 في البصرة سيعيد العراق لموقعه العربي

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-30T14:29:36+0000
نائب: خليجي 25 في البصرة سيعيد العراق لموقعه العربي

شفق نيوز / أكد عضو مجلس النواب العراقي، علي المشكور، يوم الخميس، أن إستضافة محافظة البصرة لخليجي 25، ستعود بالأثر الإيجابي على جميع المحافظات، وستعيد البلد إلى موقعه العربي.

وقال المشكور، وهو نائب عن البصرة، لوكالة شفق نيوز، إن "القرار الذي صدر بخصوص خليجي 25، جاء بعد التأكد من جاهزية المحافظة بشكل تام، وذلك سيضيف نقلة مميزة للعراق ويعيده إلى موقعه العربي الصحيح رياضياً واجتماعياً".

وأضاف أن "النواب عن البصرة سيعملون على دعم المحافظة، لتوفير المستلزمات التي تحتاجها الدورة"، موضحاً أن "البصرة تعتبر من المدن ذات الاستقرار الأمني والذي يشجع على استضافة هكذا دورات".

وخلص المشكور، إلى القول إن "خليجي 25 سيدفع بمثيري الفتن والمشكلات إلى التهدئة، خاصة أن أبعاد الدورة على العراق ستكون كبيرة".

ووافق الاتحاد الخليجي لكرة القدم بالإجماع، خلال اجتماع عقد اليوم الخميس، على اقامة بطولة الخليج بنسختها 25 في مدينة البصرة جنوبي العراق.

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