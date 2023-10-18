نائبة فرنسية تطالب بسحب الجنسية والكرة الذهبية من كريم بنزيما

شفق نيوز/ طالبت عضوة في مجلس الشيوخ الفرنسي، بسحب الجنسية وجائزة الكرة الذهبية من مهاجم فريق الاتحاد السعودي، والنجم السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما، لدعمه الفلسطينيين.

وقالت عضوة المجلس فاليري بوير، إنه في حال ثبتت ادعاءات وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، ضد بنزيما التي اتهمه فيها بأن له علاقات بجماعة الإخوان المسلمين، وفقاً لموقع "إرم نيوز" الإماراتي.

ويوم الأحد الماضي، نشر اللاعب الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيما عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً) دعما لسكان غزة، حيث قال "كل صلواتنا من أجل سكان غزة، ضحايا هذا القصف الظالم مرة أخرى، الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال".

وأثارت هذه التعليقات رد فعل من وزير الداخلية الفرنسي، حيث تحدث عن الأمر باستفاضة في تصريحات تلفزيونية.

وكان وزير الداخلية الفرنسي قد تحدث إلى قناة "سي نيوز" قائلاً "بنزيما لديه علاقات سيئة السمعة، كما نعلم جميعاً، مع جماعة الإخوان المسلمين".