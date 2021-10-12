سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ناقوس الخطر يدق.. الاندية العراقية تواجه الايقاف والآسيوي يرفض التمديد

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-12T07:37:27+0000
ناقوس الخطر يدق.. الاندية العراقية تواجه الايقاف والآسيوي يرفض التمديد

شفق نيوز/ أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أن الاتحاد الآسيوي للعبة رفض التمديد واعطاء مهلة جديدة للاندية المديونة لعدد كبير من اللاعبين والمدربين، والتي شارفت على الانتهاء بعد ثلاثة ايام .

وقال أمين سر الاتحاد محمد فرحان لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد العراقي لكرة القدم بعث برسالة للإتحاد الآسيوي يطلب فيها تأجيل آخرموعد للتسديد، إلا أن الرد وصل بالرفض والابقاء على المهلة السابقة وهي الخامس عشر من الشهر الحالي .

وأوضح أنه وبعد هذا الرفض الآسيوي سيكون عدد كبير من الاندية الممتازة مهددة بعدم ممارسة انشطتها الكروية، وبالتالي سينعكس ذلك على منافسات الدوري الممتاز  واستمراريتها في المراحل المقبلة.

وأضاف أن العقوبة ستشمل ايضا مشاركة الاندية العراقية في المنافسات الآسيوية للاندية، وهذا ما لانتمناه أبداً ونأمل أن تجد الاندية الحلول المناسبة لتفادي العقوبة.

يذكر ان ستة عشر نادياً مديونة للاعبين ومدربين سبق لها أن رفضت تسليم مستحقاتهم مما دعا اللاعبين والمدربين باسترداد حقوقهم برفع شكاوى قضائية كسبوها ضد الاندية  للاتحاد الاسيوي .

related

الإتحاد الآسيوي: سبّاقون في مساندة حق العراق باستضافة المباريات الدولية

Date: 2019-08-20 15:28:50
الإتحاد الآسيوي: سبّاقون في مساندة حق العراق باستضافة المباريات الدولية

خبير بالقانون الرياضي: الاندية العراقية غير ملزمة بنظام التراخيص المحلية

Date: 2021-09-23 11:17:21
خبير بالقانون الرياضي: الاندية العراقية غير ملزمة بنظام التراخيص المحلية

العراق يشارك في ورشة عمل التراخيص للاتحاد الآسيوي لكرة القدم

Date: 2021-02-25 12:01:24
العراق يشارك في ورشة عمل التراخيص للاتحاد الآسيوي لكرة القدم

شبح الإبعاد يهدد الدوري العراقي الممتاز.. 270 شكوى و17 مليار دينار واجبة الدفع

Date: 2021-09-20 08:01:12
شبح الإبعاد يهدد الدوري العراقي الممتاز.. 270 شكوى و17 مليار دينار واجبة الدفع

الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم يتوعدان اندية عراقية بإيقاف انشطتهم الرياضية

Date: 2021-06-10 09:25:04
الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم يتوعدان اندية عراقية بإيقاف انشطتهم الرياضية

الهيئة العامة لاتحاد الكرة العراقي تصوت على مطالبها بحضور ممثلي "الآسيوي"

Date: 2021-04-03 15:28:35
الهيئة العامة لاتحاد الكرة العراقي تصوت على مطالبها بحضور ممثلي "الآسيوي"

تطبيعية الاتحاد العراقي تحدد مواعيد اجراء انتخابات الاتحادات الفرعية

Date: 2021-07-01 06:37:51
تطبيعية الاتحاد العراقي تحدد مواعيد اجراء انتخابات الاتحادات الفرعية

نائب رئيس اتحاد الكرة العراقي: العنكوشي "المخلوع" ملأ الفضائيات "كذبا" وليس "نداً" لنا

Date: 2021-09-23 10:17:22
نائب رئيس اتحاد الكرة العراقي: العنكوشي "المخلوع" ملأ الفضائيات "كذبا" وليس "نداً" لنا