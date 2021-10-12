ناقوس الخطر يدق.. الاندية العراقية تواجه الايقاف والآسيوي يرفض التمديد

شفق نيوز/ أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أن الاتحاد الآسيوي للعبة رفض التمديد واعطاء مهلة جديدة للاندية المديونة لعدد كبير من اللاعبين والمدربين، والتي شارفت على الانتهاء بعد ثلاثة ايام .

وقال أمين سر الاتحاد محمد فرحان لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد العراقي لكرة القدم بعث برسالة للإتحاد الآسيوي يطلب فيها تأجيل آخرموعد للتسديد، إلا أن الرد وصل بالرفض والابقاء على المهلة السابقة وهي الخامس عشر من الشهر الحالي .

وأوضح أنه وبعد هذا الرفض الآسيوي سيكون عدد كبير من الاندية الممتازة مهددة بعدم ممارسة انشطتها الكروية، وبالتالي سينعكس ذلك على منافسات الدوري الممتاز واستمراريتها في المراحل المقبلة.

وأضاف أن العقوبة ستشمل ايضا مشاركة الاندية العراقية في المنافسات الآسيوية للاندية، وهذا ما لانتمناه أبداً ونأمل أن تجد الاندية الحلول المناسبة لتفادي العقوبة.

يذكر ان ستة عشر نادياً مديونة للاعبين ومدربين سبق لها أن رفضت تسليم مستحقاتهم مما دعا اللاعبين والمدربين باسترداد حقوقهم برفع شكاوى قضائية كسبوها ضد الاندية للاتحاد الاسيوي .