ناغلسمان يخلف فليك في تدريب بايرن ميونخ

أعلن نادي بايرن ميونخ رسميًا، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع جوليان ناغلسمان المدير الفني للايبزيج، بدءًا من الموسم المقبل.

يأتي تعاقد بايرن مع المدرب الألماني الشاب (33 عامًا)، لخلافة هانز فليك، الذي أعلن رغبته في الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وأصدر بايرن ميونخ بيانًا رسميًا، يكشف فيه أن عقد ناغلسمان في أليانز آرينا مدته 5 سنوات، حيث يبدأ في 1 يوليو/ تموز 2021، وسينتهي في 30 يونيو/ حزيران 2026.

وقال هربرت هاينر، رئيس بايرن، عقب الإعلان عن التعاقد مع ناغلسمان: "ناغلسمان يمثل جيلًا جديدًا من المدربين، فعلى الرغم من صغر سنه، إلا أنه يتمتع بمسيرة رائعة".

أضاف: "نحن مقتنعون بأننا مع جوليان ناغلسمان سنبني على النجاحات العظيمة التي تحققت في السنوات القليلة الماضية".

وتابع: "أود أن أشكر هانز فليك نيابة عن بايرن ميونخ، فقد تولى قيادة فريقنا في مرحلة صعبة في عام 2019، ثم فاز بستة ألقاب، ونأمل أن يتبعها السابع قريبًا، سيكون له دائمًا مكان في كتب تاريخ بايرن ميونخ، ونتمنى له كل التوفيق في مستقبله".