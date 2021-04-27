سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ناغلسمان يخلف فليك في تدريب بايرن ميونخ

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-27T10:15:45+0000
ناغلسمان يخلف فليك في تدريب بايرن ميونخ

أعلن نادي بايرن ميونخ رسميًا، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع جوليان ناغلسمان المدير الفني للايبزيج، بدءًا من الموسم المقبل.

يأتي تعاقد بايرن مع المدرب الألماني الشاب (33 عامًا)، لخلافة هانز فليك، الذي أعلن رغبته في الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وأصدر بايرن ميونخ بيانًا رسميًا، يكشف فيه أن عقد ناغلسمان في أليانز آرينا مدته 5 سنوات، حيث يبدأ في 1 يوليو/ تموز 2021، وسينتهي في 30 يونيو/ حزيران 2026.

وقال هربرت هاينر، رئيس بايرن، عقب الإعلان عن التعاقد مع ناغلسمان: "ناغلسمان يمثل جيلًا جديدًا من المدربين، فعلى الرغم من صغر سنه، إلا أنه يتمتع بمسيرة رائعة".

أضاف: "نحن مقتنعون بأننا مع جوليان ناغلسمان سنبني على النجاحات العظيمة التي تحققت في السنوات القليلة الماضية".

وتابع: "أود أن أشكر هانز فليك نيابة عن بايرن ميونخ، فقد تولى قيادة فريقنا في مرحلة صعبة في عام 2019، ثم فاز بستة ألقاب، ونأمل أن يتبعها السابع قريبًا، سيكون له دائمًا مكان في كتب تاريخ بايرن ميونخ، ونتمنى له كل التوفيق في مستقبله".

related

بايرن ميونخ يمنع لاعبيه من ارتداء الرقم 12

Date: 2019-10-10 18:07:06
بايرن ميونخ يمنع لاعبيه من ارتداء الرقم 12

رسميا.. تياغو من بايرن ميونخ إلى ليفربول

Date: 2020-09-18 11:06:00
رسميا.. تياغو من بايرن ميونخ إلى ليفربول

اليغري يرد على عرض تدريب بايرن ميونيخ

Date: 2019-11-05 15:02:32
اليغري يرد على عرض تدريب بايرن ميونيخ

بايرن ميونخ يسيطر بالكامل على اوروبا

Date: 2020-09-25 04:31:20
بايرن ميونخ يسيطر بالكامل على اوروبا

مانشستر سيتي يحدد سعر بيع جناحه

Date: 2019-05-25 09:59:39
مانشستر سيتي يحدد سعر بيع جناحه

فرنسي مهتم بتدريب بايرن ميونخ

Date: 2019-11-06 14:55:15
فرنسي مهتم بتدريب بايرن ميونخ

هوفنهايم يسقط العملاق البافاري برباعية

Date: 2020-09-27 15:37:54
هوفنهايم يسقط العملاق البافاري برباعية

بايرن ميونخ يستعير بيرسيتش من إنتر ميلان

Date: 2019-08-13 15:12:06
بايرن ميونخ يستعير بيرسيتش من إنتر ميلان