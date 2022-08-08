ناشئو وشباب العراق يعسكران في كربلاء استعداداً لنهائيات آسيا وكأس العرب

شفق نيوز / قرّرَ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدَم، يوم الاثنين، إقامةَ مُعسكرٍ تدريبيّ لمنتخبي الشَباب والناشئين في محافظة كربلاء، للفترةِ من 25 ولغاية 30 من شهر آب الجاري.

ويأتي هذا المعسكرُ استعداداً لخوضِ غمار التصفياتِ الآسيويةِ المؤهلة إلى نهائياتِ آسيا للشباب المقرر إقامتها في البصرة الشهرِ المُقبل، وبُطولةِ كأس العرب للناشئين التي ستقام في الجزائر بالثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وسيتخلل المُعسكر خوض مباراتين وديتين بين منتخبي الشباب والناشئين، الأولى يوم الخميس، والثانية يوم السبت المقبلين، في ملعبِ كربلاء.

ويَسعَى الاتحادُ إلى توفيرِ جميع مُستلزمات نجاحِ معسكر المنتخبين ليسهم في إعدادهما بصورةٍ جيدةٍ للبطولاتِ التي يشاركان فيها.