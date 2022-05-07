ناشئو تايكواندو العراق يفوزون بالمركز الخامس عالمياً

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للتايكواندو، يوم السبت، عن فوز منتخب الناشئين بالمركز الخامس عالمياً ببطولة العالم في اول مشاركة رسمية بالبطولة.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان منتخب ناشئة العراق بالتايكواندو فاز بالمركز الخامس بفعالية "البومسي" في البطولة التي اقيمت بكوريا الجنوبية، من بين 63 دولة مشاركة.

واشار الاتحاد الى انه استثمر براعم البومسي والاشبال وتحضيرهم لزجهم في المحافل الدولية لتأتي الثمار سريعاً بإنجاز ممتاز في اول تجربة من هذا النوع.

وبين ان "ثلاثة من لاعبي المنتخب فازوا بالميدالية الذهبية وهم ينافسون ابطال دول العالم لأول مرة ليخرجوا بهذه النتيجة التي اذهلت الجميع".

واوضح الاتحاد ان اللاعبين الفائزين هم: محمد علي عبد الله، ومحمد ليث مهدي، تحت إشراف المدرب العراقي عمر حميد.