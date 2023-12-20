ناشئو اليمن يحققون إنجازاً تاريخياً ويخطفون بطولة غرب آسيا على حساب السعودية

شفق نيوز/ حقق المنتخب اليمني لناشئي كرة القدم فوزاً تاريخياً، اليوم الأربعاء، على المنتخب السعودي في نهائي كأس بطولة غرب آسيا لكرة القدم، والذي أقيم في سلطنة عمان.

وتقدم المنتخب اليمني في الشوط الأول بتسجيل أول أهداف المباراة، وقدم أداءً قوياً، لكن الأخضر السعودي حقق هدف التعادل في الشوط الثاني الدقيقة 72، لتأخذ المباراة حماساً غير مسبوق.

وخلال ركلات الترجيح جاء الفوز من نصيب المنتخب اليمني، بعد أن أضاع حارس المنتخب اليمني ضربات الأخضر، ليعود مؤشر الفوز من نصيب اليمن، ويتوج بلقب البطولة بنسختها العاشرة.