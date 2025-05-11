ناشئو العراق يواصلون حضورهم الإيجابي في بطولة العالم للتايكواندو

شفق نيوز/ واصل المنتخب العراقي للتايكواندو مشاركته المميزة في اليوم الثاني من منافسات بطولة العالم للناشئين المقامة حاليا في إمارة الفجيرة بالإمارات.

وقال المنسق الإعلامي للاتحاد، أحمد الغراوي، لوكالة شفق نيوز: "لقد خاض اللاعبان مهدي علي، ومراد علي، نزالات قوية أمام أبرز المنتخبات العالمية خلال منافسات البطولة".

وأضاف الغراوي، أن "في منافسات وزن 33 كغم، حقق اللاعب مهدي علي فوزين مهمين، حيث افتتح مشواره بالتغلب على لاعب من منتخب جورجيا في دور الـ32، ثم واصل تألقه بالفوز على منافسه من منتخب إيران في دور الـ16 ، إلا أن مسيرته توقفت في دور ربع النهائي (دور الـ8) بعد خسارته أمام لاعب تايلاندي، ليودّع البطولة بعد أداء مشرف.

وتابع الغراوي: "في منافسات وزن 49 كغم، نجح اللاعب مراد علي في تجاوز منافسات الدور التمهيدي بفوزه على نظيره الهندي في دور الـ64، ثم انتصر على اللاعب الإيراني في دور الـ32 ، غير أن مشواره انتهى في دور الـ16 بعد خسارته أمام لاعب منتخب (اللاجئين - كوستاريكا)، في نزالٍ اتسم بالندية والإثارة.

يذكر أن هذه النزالات تمثل الظهور الثالث للعراق في منافسات هذه النسخة من البطولة العالمية، في إطار سعيه المستمر لتقديم افضل النتائج .