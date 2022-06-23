ناشئو العراق يواجهون العماني ووطني الصالات امام السعودي

شفق نيوز/ يواجه المنتخب الوطني العراقي للناشئين نظيره العُماني في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، في ملعب مدينة العقبة الاردنية ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس غرب آسيا دون 17 عاماً.

من جانب اخر يلتقي منتخب العراق الوطني لكرة الصالات نظيره السعودي في دور ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة حاليًا في مدينة الدمام السعودية، وتقام المباراة في الصالة الخضراء في تمامِ الساعة السابعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل.

ووصل منتخب العراق الوطني لهذا الدور بعد أن حصل على مركز وصيف المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط جمعها من التعادل مع مصر (3 - 3) والفوز على الجزائر (3 - 2).