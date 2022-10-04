ناشئو العراق يلاقون لبنان غدا

شفق نيوز/ أجرى منتخب العراق للناشئين آخر وحداته التدريبية اليوم الثلاثاء، في ملعب الديوان بالعاصمة العُمانية مسقط، على ان يجري وحدته الاخيرة الخفيفة على ملعب اللقاء، وذلك تأهباً لمواجهة نظيره اللبناني، يوم غدٍ الاربعاء.

وتأتي مباراة يوم غد ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لتصفيات كأس آسيا.

وتقام مباراة منتخب ناشئة العراق ونظيره اللبناني على ملعب السلطان قابوس في بوشر بالعاصمة العُمانية مسقط، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لتصفيات كأس آسيا دون 17 عاماً.

ويلعب المنتخب العراقي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم الى جانبه منتخبات: قطر، البحرين، عمان، لبنان.