ناشئو العراق يفوزون على أشبال النفط برباعية ودياً

شفق نيوز/ حقق منتخب الناشئين العراقي لكرة القدم، الفوز في مباراته التجريبيّة الثانية على أشبالِ النفط بأربعة أهدافٍ مقابل هدفٍ في المباراةِ التي أقيمت اليوم الأربعاء في ملعبِ نادي النفط.

وتأتي هذه المباراةُ ضمن سلسلةِ المباريات التجريبيّة التي سيخوضها منتخبُ الناشئين ضمن تحضيراته للاستحقاقاتِ الدوليّة المقبلة.

وأكد مدربُ منتخب الناشئين، أحمد كاظم، ان "الفريقَ بدأ يتأقلم على الوحداتِ التدريبيّة، وطبّق في مباراةِ اليوم بعضاً من الأفكارِ التكتيكيّة التي ركزَ عليها الجهازُ الفنيّ في الأيام الماضية، وهذا الأمرُ يدفعنا للتفاؤل بأن مستوى الفريق سيتصاعد، وأداء اللاعبين سيتطور أكثر".

وأشار إلى ان "المنتخبَ سيخوض مباراةً وديّة ثالثة يوم غدٍ الخميس أمام أشبالِ الحدود في ملعبِ المدرسة التخصصيّة في ملعبِ الشعب الدوليّ".

ولفت إلى ان "الجهاز الفنيّ يزج جميع اللاعبين في المبارياتِ الودية من أجل الوقُوف على مستوياتِ اللاعبين".

يشار إلى أن منتخبَ الناشئين يخوض المبارياتَ الودية مع فرقِ الأشبال في الأنديةِ لأن تولداتها تطابقُ تولداتَ المنتخب الحالي للناشئين، وهي 2008 و 2009".