ناشئو العراق يفوزون على الأردن في بطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ فاز منتخب ناشئة العراق على نظيره الاردني بنتيجة 2-1 ، في ثاني مبارياته ضمن بطولة كأس غرب آسيا للناشئين، التي تستضيفها الأردن للمدة من 2 - 9 أيلول الحالي.

وجرت المباراة مساء اليوم على ملعب البولو في العاصمة الأردنية عمان.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكل منهما، وفي الشوط الثاني سجل منتخب العراق هدف التقدم لتنتهي المباراة بغوز منتخب العراق للناشئين 2-1 .

وسجل هدفي منتخب العراق زين العابدين جاسم في الدقيقة 45+1، وعلي رضا في الدقيقية 55.

وتعادل منتخب ناشئة العراق مع نظيره اللبناني 2-2، يوم الأربعاء الماضي، في أولى مبارياته ضمن بطولة كأس غرب آسيا للناشئين، التي تختضنها الأردن.