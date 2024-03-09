ناشئو العراق يستعدون لـ"غرب آسيا" بتدريبات في بغداد

شفق نيوز/ أعلن مدرب منتخب الناشئين العراقي لكرة القدم، أحمد كاظم، يوم السبت، انطلاق تدريبات الفريق في بغداد، ووضع منهاجه لإعداد الفريق لبطولة غرب آسيا المقررة في شهر آب المقبل، بعد ضم لاعبين جدد لقائمة المنتخب.

وقال كاظم، لوكالة شفق نيوز، إنه أجرى جولة واسعة في المحافظات العراقية وإقليم كوردستان لاكتشاف لاعبين جدد لتدعيم صفوف المنتخب وتهيئتهم للمرحلة المقبلة، وأنه قدم منهاجه للاتحاد العراقي لكرة القدم، الذي يشمل إجراء مباراتين وديتين للمنتخب خلال شهر آذار الجاري.

وأضاف أن "بغداد تحتضن التدريبات بتواجد اللاعبين كافة، ومنهم الجدد الذين انضموا لصفوف المنتخب، وأن التدريبات ستكون مستمرة دون توقف لغاية انطلاق البطولة مع رفع الجرعات التدريبية مع اقتربت البطولة".

وأكد كاظم، أن "المنتخب سيشارك في بطولة غرب آسيا التي ستنطلق شهر اب المقبل والتي سيحدد مكان اقامتها لاحقا من قبل اتحاد غرب آسيا"، لافتاً إلى أنها ستكون مرحلة جيدة لاعداد اللاعبين وتهيئتهم للمنافسات المقبلة.