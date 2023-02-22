ناشئو العراق يخسرون أمام تونس في البطولة العربية لكرة اليد

شفق نيوز/ مني المنتخب العراقي للناشئين، اليوم الاربعاء، بخسارة أمام نظيره التونسي بالبطولة العربية الحادية عشر لكرة اليد الجارية في الاردن .

وخسر منتخب العراق بنتيجة 18-39 هدف في المباراة التي جرت في قاعة الأميرة سمية .

وكان المنتخب العراقي للناشئين قد خسر مباراته الأولى في البطولة يوم أمس أمام منتخب الأردن بنتيجة 13-30 هدف .

وغادر المنتخب العراقي لكرة اليد للناشئين بغداد أول أمس الاثنين ووصل بذات اليوم الى الاردن .