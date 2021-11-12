ناشئو العراق يخسرون أمام الإمارات في ختام معسكرهم التدريبي

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي للناشئين، أمام نظيره الإماراتي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية الثانية التي أقيمت يوم الجمعة في ملعب طحنون في اختتام معسكره التدريبي بمدينة العين الاماراتية.

وكان منتخب الناشئين قد فاز على نظيره الإماراتي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية الأولى التي أقيمت الاثنين الماضي على الملعب ذاته. وأسفرت قرعة بطولة غرب آسيا بكرة القدم للناشئين عن وقوع المنتخب العراقي في المجموعة A الى جانب السعودية ولبنان ، وستقام البطولة في المملكة العربية السعودية.

وسيشارك المنتخب العراقي للناشئين في بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة لمنتخبات الناشئين في السعودية .

وحدد اتحاد غرب آسيا شهر كانون الأول المقبل كموعد جديد لإقامة البطولة بعد ان تم تاجيله وكان مقررا يوم 14 من تشرين الاول الماضي.