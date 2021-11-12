سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ناشئو العراق يخسرون أمام الإمارات في ختام معسكرهم التدريبي

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-12T17:24:16+0000
ناشئو العراق يخسرون أمام الإمارات في ختام معسكرهم التدريبي

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي للناشئين، أمام نظيره الإماراتي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية الثانية التي أقيمت يوم الجمعة في ملعب طحنون في اختتام معسكره التدريبي بمدينة العين الاماراتية.

وكان منتخب الناشئين قد فاز على نظيره الإماراتي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية الأولى التي أقيمت الاثنين الماضي على الملعب ذاته. وأسفرت قرعة بطولة غرب آسيا بكرة القدم للناشئين عن وقوع المنتخب العراقي في المجموعة A الى جانب السعودية ولبنان ، وستقام البطولة في المملكة العربية السعودية.

وسيشارك المنتخب العراقي للناشئين في بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة لمنتخبات الناشئين في السعودية .

وحدد اتحاد غرب آسيا شهر كانون الأول المقبل  كموعد جديد لإقامة البطولة بعد ان تم تاجيله وكان مقررا يوم 14 من تشرين الاول الماضي.

related

منتخب العراق للناشئين في المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب

Date: 2021-07-05 12:58:36
منتخب العراق للناشئين في المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب

ناشئو العراق يتغلبون على شباب الكوت ودياً

Date: 2021-07-07 18:01:45
ناشئو العراق يتغلبون على شباب الكوت ودياً

ليوث الرافدين يخسرون أولى مبارياتهم الودية

Date: 2021-07-22 20:41:09
ليوث الرافدين يخسرون أولى مبارياتهم الودية

منتخب الناشئين العراقي يتغلب على فريق السياحة الأول ودياً

Date: 2020-12-21 17:42:40
منتخب الناشئين العراقي يتغلب على فريق السياحة الأول ودياً

ودياً.. ناشئو العراق يفوزون على بوتيف البلغاري

Date: 2021-07-23 20:14:42
ودياً.. ناشئو العراق يفوزون على بوتيف البلغاري

ودياً.. ليوث الرافدين يتعادلون أمام الكرخ

Date: 2021-01-12 19:59:36
ودياً.. ليوث الرافدين يتعادلون أمام الكرخ

منتخب شباب العراق يتغلب على الناشئين ودياََ

Date: 2021-08-26 19:23:43
منتخب شباب العراق يتغلب على الناشئين ودياََ

منتخب ناشئي العراق يتعادل مع فريق التاجي الأول

Date: 2021-02-13 16:37:25
منتخب ناشئي العراق يتعادل مع فريق التاجي الأول