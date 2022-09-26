ناشئو العراق يختتمون تحضيراتهم لتصفيات آسيا بتعادل سلبي أمام ناشئة الطلبة

شفق نيوز/ اختتمَ منتخبُ ناشئي العراق دون 17 عاماً معسكره التدريبيّ الداخلي في العاصمةِ بغداد بخوضه مباراةً تجريبيّةً، مساء اليوم الاثنين، في ملعبِ اللاعب الراحل علي حسين شهاب، وهي المباراةُ التحضيريّة الثالثة، وذلك أمام ناشئي فريق الطلبة، وانتهت بالتعادل السلبي بحسب بيان لاتحاد الكرة العراقي ورد لوكالة شفق نيوز.

واضاف البيان؛ ان هذه المباراةُ تعد البروفةَ الأخيرة لمنتخبِ الناشئين قبل التوجهِ إلى سلطنة عُمان لخوضِ تصفيات آسيا دون ١٧ عاماً والمقررة في العاصمةِ مسقط بدءاً من شهر تشرين الأول المقبل، حيث يفتتحُ منتخبنا التصفياتَ بمواجهةِ نظيره القطري.

ونقل البيان عن مدربُ منتخب للناشئين، أحمد كاظم قوله؛ إن التحضيراتَ جرتْ وفق ما متوفرٌ من إمكانياتٍ في العاصمةِ بغداد، وتمّ توفيرُ ثلاث مبارياتٍ تجريبيةٍ حاولنا من خلالها زجَ جميع اللاعبين للوقوفِ على جاهزيتهم البدنيّة لاسيما لاعبينا العائدين من الإصابة.

وأضافَ: نأملُ أن نوفق في التصفياتِ وخطف بطاقة التأهل رغم وجودِ منتخباتٍ منافسة تحضرت بشكلٍ جيدٍ ضمن مجموعتنا.

وأشارَ إلى: إنه يثق بقدراتِ لاعبيه في الذهابِ بعيداً في المجموعةِ والمنافسة بقوةٍ للتأهل إلى النهائيات.

وبيّنَ: إن الفريق سيفتقدُ جهودَ أحد أبرز لاعبي الفريق وهو اللاعب أحمد جواد الذي تعرضَ لإصابةٍ على مُستوى الركبة نتيجة سوءِ أرضية الملعب بعد التواءِ ساقه أثناء المبارياتِ التجريبيّة.

يشارُ إلى أن منتخب ناشئي العراقي سيلعبُ ضمن مجموعةٍ تضمُ منتخباتَ عمان والبحرين ولبنان وقطر.