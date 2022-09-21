ناشئو العراق يتهيئون لتصفيات آسيا بفوز على شباب الشرطة وديا 

شفق نيوز/ فاز منتخب ناشئي العراق على شباب نادي الشرطة بهدف دون رد في المباراة التجريبية التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب الراحل علي حسين شهاب ضمن تحضيرات منتخب الناشئين لتصفيات آسيا دون ١٧ عاما والتي تحتضنها مدينةُ مسقط العاصمة العمانية مطلع الشهر المُقبل.

وأحرز هدف المباراة الوحيد لاعبُ منتخب الناشئين "أدهم قيس" في الشوط الأول من المباراة.

وسيخوضُ منتخب الناشئين مباراتين تجريبيتين خلال معسكره الداخلي بالعاصمة بغداد تحضيرا للتصفيات، ستكون واحدةٌ منها أمام منتخب الشباب، وأخرى أمام شباب أحد الأندية المحلية.

ويواصلُ المنتخب دون ١٧ عاما تحضيراته بشكل يومي تحت إشراف المدرب "أحمد كاظم"، على أن يغادر إلى سلطنة عمان في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، ويخوضُ أولى مبارياته أمام منتخب قطر في الأول من تشرين الأول المقبل.

يشار إلى أن مجموعة منتخبنا تضم المضيف منتخب عمان ومنتخبات قطر والبحرين ولبنان.