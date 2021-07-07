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ناشئو العراق يتغلبون على شباب الكوت ودياً

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-07T18:01:45+0000
ناشئو العراق يتغلبون على شباب الكوت ودياً

شفق نيوز / تغلبَ منتخب الناشئين العراقي، على شباب نادي الكوت بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جرت يوم الأربعاء، على ملعب الكوت الأولمبي.

وتأتي هذه المباراة ضمن تحضيرات المنتخب للمشاركة في بطولة كأس العرب تحت 16 عاماً، المزمع انطلاقها في التاسع والعشرين من الشهر الحالي ولغاية الخامس عشر من شهر آب المقبل.

وأنهى منتخب الناشئين الشوط الأول بالتقدم بهدف حمل إمضاء المهاجم (اوريقد فتوح) وسط أداء جيدٍ قدمه اللاعبون نالوا على أثره رضا الملاك التدريبي للمنتخب.

وفي الشوط الثاني عزز (اوريقد فتوح) تقدم منتخبنا بهدف ثانٍ من تسديدة جميلة أسكنها في سقف المرمى، قبل أن يقلص شباب الكوت الفارق في الربع الأخير.

ومن جانبه، قال مدرب منتخب الناشئين حسن كمال، إن "المستوى الفني العام للاعبين يبشر بخيرٍ، بعد أن طبق اللاعبون العديد من المفردات التكتيكية المنوطة بهم خلال مجريات المباراة، حيث كان الثبات والتركيز واضحين على الفريق، وهذا ما تدربنا عليه طيلة الأسبوع الماضي تحضيرا للمباراة".

وأضاف أن "البطولة العربية ستكون خير تحضيرٍ للمنتخب لبطولة غرب آسيا المقبلة والبطولات المهمة الأخرى، حيث نعمل مع الملاك التدريبي المساعد على تهيئة وصناعة فريق يكون النواة الحقيقية للكرة العراقية مستقبلاً، وذلك من خلال انتقاء أفضل الخامات وصقل موهبتهم فنياً وبدنياً".

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