ناشئو العراق يتدربون في الدوحة تحضيراً لتصفيات كأس آسيا

شفق نيوز/ أجرى منتخبُ الناشئين، يوم الخميس، وحدته التدريبيّة الثانية في العاصمةِ القطرية الدوحة، التي وصلها يوم أمس الأربعاء، ضمن برنامج تحضيراته في المعسكر التدريبيّ الذي يجري استعداداً لتصفياتِ كأس آسيا التي ستقام في الصين تايبيه الشهر المقبل.

وشهدت التدريباتُ، التي حضرها عضو المكتب التنفيذيّ في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم «رحيم لفتة»، تطبيقَ المنهاج الذي أعده الملاكُ التدريبيّ من أجل الوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية التامة لخوض غمار التصفياتِ المُرتقبة.