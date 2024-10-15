ناشئو العراق إلى الصين للمشاركة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا

شفق نيوز/ غادر ظهر اليوم الثلاثاء، وفد منتخب الناشئين العراقي متوجهاً إلى مدينةِ بكين في جمهورية الصين الشعبية للدخول بمعسكرٍ تدريبيّ قبل خوضِ غمار مبارياتِ التصفيات الآسيويّة في دولة الصين تايبيه (تايوان) المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2024 تحت 17 عاما.

وسيلعب منتخب الناشئين العراقي أولى مبارياته في التصفياتِ أمام مستضيف المجموعة منتخب الصين تايبيه في الثالث والعشرين من هذا الشهر، ثُم يلاقي المنتخبَ الفلسطينيّ في الخامس والعشرين منه، على أن يختتمَ مبارياتَ مجموعته بمواجهةِ نظيره الأوزبكي في السابع والعشرين من الشهر نفسه.